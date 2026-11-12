Phát hiện hơn 21.000 trường hợp vi phạm giao thông trong ngày 12/11

Chiều 12/11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 12/11, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông theo kế hoạch. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện 21.168 trường hợp vi phạm giao thông.

Đáng chú ý, trong tổng số trường hợp vi phạm giao thông có 3.771 trường hợp vi phạm tốc độ và 1.491 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, các hành vi vi phạm giao thông khác được phát hiện như chở hàng quá tải trọng (66 trường hợp), chở hàng quá khổ giới hạn (17 trường hợp), chở quá số người quy định (85 trường hợp), đón, trả khách không đúng nơi quy định (17 trường hợp), sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện (150 trường hợp)…

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý trường hợp người điều khiển xe máy sử dụng điện thoại.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 12/11, công an các địa phương tổ chức 40 hội đồng sát hạch giấy phép lái xe cho 18.322 học viên đăng ký dự thi. Số học viên có mặt là 16.922 người, trong đó 9.601 học viên đạt yêu cầu, tương ứng tỷ lệ khoảng 57%. Đối với ứng dụng VNeTraffic, tổng số tài khoản đã đăng ký đạt 12.964.489 tài khoản, tăng thêm 29.346 tài khoản.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia hoặc chất ma túy; tuân thủ tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát khi chuyển hướng và không sử dụng điện thoại khi lái xe.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 12/11, toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 26 người và bị thương 26 người. Trên đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.