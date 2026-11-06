Phát hiện hơn 200 học sinh vi phạm giao thông trong ngày đầu ra quân kiểm tra

Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các xã, phường kiểm tra 24 trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Ngày 5/11, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng CSGT vừa phối hợp với Công an các xã, phường đồng loạt kiểm tra tại 24 trường THPT và 31 điểm trông giữ xe bên ngoài trường học. Nội dung kiểm tra tập trung vào phương tiện học sinh sử dụng để đến trường, điều kiện an toàn kỹ thuật và việc chấp hành các quy định pháp luật về giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 187 phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông. Trong đó có xe mô tô dung tích xi lanh trên 50cm³, xe mô tô, xe gắn máy không lắp gương chiếu hậu và các phương tiện không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Cùng với đó, lực lượng CSGT phát hiện 206 trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu là các lỗi: điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có đăng ký xe… Các tổ công tác đã lập biên bản xử lý, tạm giữ 38 phương tiện và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 366 triệu đồng.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng học sinh sử dụng phương tiện không đủ điều kiện và vi phạm quy định khi tham gia giao thông vẫn còn đáng lo ngại.

Để chấn chỉnh tình trạng này, lực lượng chức năng đã gửi thông báo đến các nhà trường và Sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị phối hợp quản lý, giáo dục học sinh vi phạm. Qua đó, tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc kiểm soát phương tiện và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh.

Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất, phối hợp với Công an các xã, phường và nhà trường rà soát việc sử dụng phương tiện của học sinh; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực cổng trường, các tuyến đường tập trung đông học sinh và những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.