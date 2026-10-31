Phát hiện hơn 2 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc tại cơ sở kinh doanh thực phẩm

Ngày 31/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Bình Minh vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thực phẩm do anh N.V.T. (SN 1994, trú tại xã Bình Minh, TP Hà Nội) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có 2.150 kg bì lợn, được đựng trong 43 bao tải, với tổng trị giá 11,18 triệu đồng.

Hơn 2,1 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: CAHN

Toàn bộ số bì lợn trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; không có nhãn hàng hóa và tài liệu chứng minh chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, lực lượng chức năng xác định chủ cơ sở chưa đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký theo quy định của pháp luật.

Làm việc với đoàn kiểm tra, anh N.V.T. đã thừa nhận các hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hai hành vi.

Cụ thể, đối với hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký, quy định tại khoản 2 Điều 4, điểm c khoản 1 Điều 62 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ, mức phạt là 7,5 triệu đồng.

Đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, quy định tại điểm b khoản 4 Điều 4, điểm a khoản 1, khoản 5, điểm a khoản 12 Điều 17 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/1/2022 và khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 24/2025/NĐ-CP ngày 21/2/2025 của Chính phủ, mức phạt là 12 triệu đồng.

Tổng số tiền phạt đối với hai hành vi là 19,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.