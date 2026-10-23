Phát hiện hơn 2.000 đồng hồ giả mạo nhãn hiệu Rolex, Hublot...

Ngày 23/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đương (SN 1962, trú tại thôn 12, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Trước đó, vào ngày 6/8/2026, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh đồng hồ, kính mắt do ông Phạm Văn Đương làm chủ.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cửa hàng do Phạm Văn Đương làm chủ. Ảnh: Cơ quan công an.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán số lượng lớn đồng hồ đeo tay có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Tổng số tang vật được phát hiện là 2.134 chiếc đồng hồ, thuộc 18 loại sản phẩm, mang 10 nhãn hiệu (gồm: ROLEX, OMEGA, TISSOT, VERSACE, CASIO, RADO, ORIENT, LONGINES, SEIKO và HUBLOT).

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định, toàn bộ số đồng hồ trên là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng trị giá trên 490 triệu đồng.

Tổng số tang vật được phát hiện là 2.134 chiếc đồng hồ, thuộc 18 loại sản phẩm, mang 10 nhãn hiệu. Ảnh: Cơ quan công an.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đối với người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn sản phẩm, ưu tiên hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và mua sắm tại các cơ sở kinh doanh uy tín. Kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.