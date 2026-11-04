Phát hiện học sinh lớp 3 ở Long Quảng tử vong nghi do đuối nước

Lãnh đạo xã Long Quảng đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên những mất mát của gia đình em Ph. Ảnh: Quang Long

Nạn nhân được xác định là cháu Phạm Văn Ph. (SN 2017, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Long Quảng), trú tại thôn A Gôn, xã Long Quảng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h00 cùng ngày, sau khi tan học, cháu Ph. không trở về nhà. Không thấy con về, gia đình đã phối hợp cùng chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 14h15 ngày 4/11, người dân cùng lực lượng tìm kiếm phát hiện cháu Ph. bất tỉnh bên bờ suối A Ka (thuộc khu vực thôn A Rơng, xã Long Quảng). Mặc dù các lực lượng chức năng và người dân đã lập tức tiến hành sơ cứu cấp cứu, tuy nhiên cháu bé đã không qua khỏi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là nghi do đuối nước. Hiện, Công an xã Long Quảng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay trong ngày, lãnh đạo xã Long Quảng đã đến thăm hỏi, sẻ chia và động viên với những mất mát của gia đình em Ph.