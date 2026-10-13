Phát hiện Hoàng Thị Ngân SN 2006 cùng 'bí mật động trời' giấu trong phòng trọ ở Quảng Trị

Theo tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, trong tuần đầu tháng 10/2026, Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, liên tiếp phát hiện và xử lý 3 vụ việc liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 1.100 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Cụ thể, tối 1/10, qua kiểm tra một nhà trọ tại tổ dân phố Điếu Ngao, Công an phường phát hiện Phan Bùi Bảo Định (sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố 4, phường Nam Đông Hà) và Hoàng Thị Ngân (sinh năm 2006, trú tại thôn Bản Mới, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 25 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Phan Bùi Bảo Định và Hoàng Thị Ngân. Ảnh: CA.

Sáng 5/10, Công an phường Nam Đông Hà chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Nguyễn Khánh Linh (sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố 1, phường Nam Đông Hà) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 63 viên hồng phiến.

Công an thu giữ hơn 1.000 viên hồng phiến. Ảnh: CA.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ việc, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Văn Lâm (sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố 1, phường Nam Đông Hà) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua đó, công an thu giữ hơn 1.000 viên hồng phiến cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Đối tượng Nguyễn Trường.

Đến chiều 7/10, Công an phường tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Trường (sinh năm 1981, trú tại tổ dân phố 5, phường Nam Đông Hà) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 10 viên ma túy tổng hợp.

Hiện, các vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.