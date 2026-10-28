Phát hiện hóa thạch côn trùng độc đáo 90 triệu năm tuổi

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản vừa công bố phát hiện hóa thạch hơn 90 triệu năm của một loài ruồi hoàn toàn mới thuộc kỷ nguyên khủng long, được bảo quản nguyên vẹn trong một viên hổ phách khai thác tại thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima. Đây là hoá thạch loài mới cổ nhất được phát hiện tại Nhật Bản, có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu côn trùng ở nước này.

Mẫu vật là một con ruồi đực trưởng thành dài khoảng 1,2 mm, thuộc chi Abenaphorus đã tuyệt chủng. Dựa trên những khác biệt về cấu tạo đầu và cánh so với hai loài cùng chi từng được ghi nhận, các nhà nghiên cứu đã xác định đây là loài mới, đặt tên Iwakimukashiasinagabae theo địa danh phát hiện.

Điểm đặc biệt của hóa thạch là 12 chiếc gai dài, sắc nhọn ở chân sau. Trong khi ruồi chân dài hiện đại thường có gai ở chân trước để chống đỡ cơ thể hoặc duy trì tư thế khi giao phối, các chuyên gia cho rằng loài ruồi cổ đại này có thể đã sử dụng chân sau để giữ cơ thể con cái khi giao phối. Phát hiện cung cấp bằng chứng cho thấy hình thái giao phối của côn trùng đã đa dạng hóa từ kỷ Phấn trắng.

Viên hổ phách được ông Chisato Suzuki, 77 tuổi, một nhà nghiên cứu hóa thạch nghiệp dư tại Iwaki, phát hiện ở tầng địa chất Futaba và trao tặng cho Bảo tàng tỉnh Fukushima. Nghiên cứu do Tiến sĩ Hiroaki Aiba, chuyên gia về hóa thạch côn trùng tại Tokyo, thực hiện và được công bố trên tạp chí quốc tế thuộc Hội Cổ sinh vật học Nhật Bản.

Đánh giá mẫu vật được bảo quản đặc biệt tốt, Tiến sĩ Aiba nhận xét hóa thạch trông sống động như thể con côn trùng vẫn có thể chuyển động bất cứ lúc nào. Trước đó, tầng địa chất Futaba cũng ghi nhận nhiều hóa thạch côn trùng trong hổ phách, trong đó có một loài gián mới. Các nhà khoa học cho rằng khu vực này có thể còn lưu giữ nhiều hóa thạch quý giá chưa được phát hiện.