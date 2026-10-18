Phát hiện hoa tai vàng và đồng xu La Mã trong ngôi mộ 1.750 năm tuổi

Di tích được tìm thấy trong đợt khai quật cứu hộ do Bảo tàng Lịch sử Khu vực Stara Zagora thực hiện tại khu vực quy hoạch xây dựng nhà ở. Bên dưới thành phố hiện đại, các chuyên gia đã khai quật nghĩa địa cổ Augusta Traiana rộng lớn chứa 135 ngôi mộ có niên đại từ cuối thế kỷ II đến thế kỷ V sau Công nguyên.

Ngôi mộ trẻ em thời La Mã được khai quật tại nghĩa địa cổ Augusta Traiana, thuộc tỉnh Stara Zagora, Bulgaria ngày nay. Nguồn: Arkeo News

Phát hiện nổi bật nhất nằm ở khu vực phía tây nam bức tường thành cổ, nơi chôn cất một đứa trẻ với phần đầu hướng về phía tây. Bên cạnh hài cốt, các nhà nghiên cứu thu giữ hai chiếc hoa tai vàng tinh xảo cùng đồng tiền antoninianus được đúc dưới thời Hoàng đế Aurelian tại Serdica (nay là thủ đô Sofia) vào khoảng năm 274–275 sau Công nguyên.

Hai chiếc hoa tai vàng được tìm thấy trong mộ một đứa trẻ 1.750 năm tuổi ở Stara Zagora, Bulgaria. Ảnh: Arkeo News

Sự xuất hiện của đồng xu giúp các nhà khảo cổ xác định mốc niên đại của ngôi mộ. Theo quan niệm tang lễ Hy Lạp - La Mã cổ đại, đồng tiền thường được đặt cùng người chết như khoản phí trả cho Charon (người lái đò đưa các linh hồn sang thế giới bên kia). Trong khi đó, đồ trang sức bằng vàng phản ánh những vật dụng cá nhân giá trị được chôn cất theo người quá cố.

Đồng xu La Mã được đúc dưới thời Hoàng đế Aurelian tại Serdica (nay là Sofia) vào năm 274–275 sau Công nguyên. Ảnh: Arkeo News

Thành phố cổ Augusta Traiana từng là trung tâm hành chính, kinh tế sầm uất thứ hai ở tỉnh Thrace thuộc La Mã, chỉ sau Philippopolis (Plovdiv ngày nay). Việc phát hiện khu nghĩa trang lưu giữ nhiều hình thức an táng đa dạng này góp phần làm rõ hơn đời sống tâm linh lẫn văn hóa của cư dân địa phương gần 18 thế kỷ trước.