Phát hiện hoa tai vàng và đồng xu La Mã trong ngôi mộ 1.750 năm tuổi
Hai chiếc hoa tai vàng cùng đồng xu cổ trong ngôi mộ trẻ em 1.750 năm tuổi vừa được khai quật tại Bulgaria, hé mở nhiều chi tiết giá trị về phong tục mai táng thời La Mã.
Di tích được tìm thấy trong đợt khai quật cứu hộ do Bảo tàng Lịch sử Khu vực Stara Zagora thực hiện tại khu vực quy hoạch xây dựng nhà ở. Bên dưới thành phố hiện đại, các chuyên gia đã khai quật nghĩa địa cổ Augusta Traiana rộng lớn chứa 135 ngôi mộ có niên đại từ cuối thế kỷ II đến thế kỷ V sau Công nguyên.
Phát hiện nổi bật nhất nằm ở khu vực phía tây nam bức tường thành cổ, nơi chôn cất một đứa trẻ với phần đầu hướng về phía tây. Bên cạnh hài cốt, các nhà nghiên cứu thu giữ hai chiếc hoa tai vàng tinh xảo cùng đồng tiền antoninianus được đúc dưới thời Hoàng đế Aurelian tại Serdica (nay là thủ đô Sofia) vào khoảng năm 274–275 sau Công nguyên.
Sự xuất hiện của đồng xu giúp các nhà khảo cổ xác định mốc niên đại của ngôi mộ. Theo quan niệm tang lễ Hy Lạp - La Mã cổ đại, đồng tiền thường được đặt cùng người chết như khoản phí trả cho Charon (người lái đò đưa các linh hồn sang thế giới bên kia). Trong khi đó, đồ trang sức bằng vàng phản ánh những vật dụng cá nhân giá trị được chôn cất theo người quá cố.
Thành phố cổ Augusta Traiana từng là trung tâm hành chính, kinh tế sầm uất thứ hai ở tỉnh Thrace thuộc La Mã, chỉ sau Philippopolis (Plovdiv ngày nay). Việc phát hiện khu nghĩa trang lưu giữ nhiều hình thức an táng đa dạng này góp phần làm rõ hơn đời sống tâm linh lẫn văn hóa của cư dân địa phương gần 18 thế kỷ trước.
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/phat-hien-hoa-tai-vang-va-dong-xu-la-ma-trong-ngoi-mo-1750-nam-tuoi-tai-bulgaria-54122.html