Phát hiện hố sụt rộng gần bằng ba sân bóng đá ở Phong Nha Kẻ Bàng

Được biết, hố sụt khổng lồ này vừa được đội ngũ của công ty chuyên về du lịch Jungle Boss, ở Phong Nha phối hợp cùng các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ (NSS) tiến hành khảo sát và tiếp cận tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát, thuộc Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Hố sụt nằm ở khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng (ảnh trong bài của Jungle Boss)

Theo các nhà thám hiểm về hang động, với kích thước hố sụt dài 190m, rộng 140m và sâu đến 120m là những con số đầy kinh ngạc về một hố sụt. Với diện tích ước tính gần 2 hecta, hố sụt tương đương gần ba sân bóng đá tiêu chuẩn.

Hố sụt có diện tích khoảng 2ha gần bằng ba sân bóng đá tiêu chuẩn.

Toàn bộ lòng hố sụt được phủ kín bởi hệ sinh thái rừng nguyên sinh, màu xanh của tán rừng đã trở thành một lớp ngụy trang hoàn hảo khiến mặc dù có quy mô lớn đến vậy nhưng hố sụt lại gần như biến mất khi nhìn từ trên cao.

Cận cảnh hố sụt khổng lồ vừa được phát hiện ở Phong Nha Kẻ Bàng.

Để chinh phục hố sụt này, đoàn khảo sát gồm 24 thành viên của Jungle Boss và các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ (NSS) đã trải qua hành trình kéo dài 6 ngày 5 đêm, băng qua những địa hình hiểm trở, đồng thời sử dụng kỹ thuật đu dây cùng các trang thiết bị an toàn chuyên dụng mới có thể thành công tiếp cận đáy hố sụt.

Thành viên đoàn khảo sát đang khảo sát ở hố sụt khổng lồ vừa được phát hiện.

Dưới lòng hố sụt, đoàn khảo sát đã bất ngờ trước những khối đá vôi sạt lở đồ sộ nằm ngổn ngang, dấu tích thạch nhũ trên vách đá, xen giữa là thảm thực vật xanh tốt. Đoàn khảo sát còn phát hiện nhiều bộ xương và sọ khỉ, cùng vô số vỏ ốc nằm rải rác với số lượng ước đoán có thể lên đến hàng triệu con.

Khu rừng nguyên sinh ở trong hố sụt ở Phong Nha Kẻ Bàng.

Đoàn khảo sát còn phát hiện nền đá vôi tại trung tâm đáy hố sụt có hiện tượng bị xâm thực mạnh, hình thành hàng trăm khe nứt và lỗ rỗng để nước thoát xuống dưới thay vì tập trung thành một dòng chảy lớn. Đến nay, đoàn khảo sát vẫn chưa tìm thấy cửa hang. Trong phạm vi khảo sát, từ những dấu tích địa chất đoàn khảo sát đang tìm câu trả lời; liệu bên dưới khu rừng khổng lồ ở hố sụt còn ẩn giấu những không gian bí ẩn chưa được khám phá?