Phát hiện hố sụt lớn giữa lòng di sản Phong Nha-Kẻ Bàng

Hố sụt vừa mới phát hiện - Ảnh: Jungle Boss

Manh mối ban đầu được ông Kevin Ditamore (thành viên kỳ cựu của Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ) phát hiện khi rà soát ảnh vệ tinh Google Earth và nhận thấy một vệt đen lớn bất thường. Qua 3 đợt bay flycam kiểm tra thực địa, vị trí chính xác của hố sụt mới được xác định.

Hố sụt vừa mới phát hiện - Ảnh: Jungle Boss

Chuyến tiền trạm khảo sát tuyến đường tiếp cận vào ngày 27/4/2025, gồm 10 thành viên, bao gồm 2 kiểm lâm khu vực. Thời gian đợt khảo sát diễn ra trong vòng 5 ngày, khu vực hầu như không có suối lớn chảy qua nên đến ngày thứ 3, khi vừa đặt chân đến vành miệng hố đoàn buộc phải quay về vì hết lương thực và nước uống.

Hố sụt vừa mới phát hiện - Ảnh: Jungle Boss

Đợt thám hiểm chính thức diễn ra từ ngày 23 đến 29/7/2025 với sự tham gia của 24 thành viên bao gồm các chuyên gia NSS, đội ngũ kỹ thuật Jungle Boss và lực lượng kiểm lâm địa phương. Cả đoàn đã vượt qua hơn 20km đường rừng, bãi đá tai mèo sắc nhọn và điều kiện thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng trong mùa khô để tiếp cận miệng hố sụt.

Hố sụt vừa mới phát hiện - Ảnh: Jungle Boss

Đội thám hiểm đã thiết lập hệ thống an toàn, đu dây xuống vách đá thẳng đứng ở độ sâu 120m để đo đạc lòng hố sụt. Các thông số ghi nhận cho thấy: Hố sụt dạng “bát úp ngược”, đặc biệt, mở rộng dần từ trên xuống dưới. Kích thước miệng hố có dạng hình bầu dục khoảng 190m x140m; không gian bên trong có chiều dài khoảng 250m, chiều ngang 200m và độ sâu 120m.

Hố sụt vừa mới phát hiện - Ảnh: Jungle Boss

Dưới đáy hố sụt là cả một hệ sinh thái nguyên sinh phát triển xanh tốt với nhiều cây cổ thụ to lớn, minh chứng hố sụt đã hình thành từ hàng triệu năm trước. Bên cạnh đó, đoàn thám hiểm còn phát hiện hàng triệu vỏ sò, vỏ ốc chất thành đống bên các vách đá cùng nhiều bộ xương khỉ, cho thấy một hệ sinh thái từng rất phong phú vẫn đang tiếp tục sinh sôi âm thầm dưới lòng vực.

Hố sụt vừa mới phát hiện - Ảnh: Jungle Boss

Đoàn khảo sát tích cực tìm kiếm các dấu hiệu địa chất dẫn đến một hang động ngầm nhưng chưa ghi nhận kết quả. Đoàn rà soát từng mét vách nhưng chỉ phát hiện một khe nứt nhỏ (cao 5m, sâu 12-15m) không có luồng khí lưu thông. Toàn bộ phần chân vách và dòng chảy đã bị tầng đất đá từ các đợt sạt lở lấp kín hoàn toàn, không lộ ra lối thông trực tiếp…