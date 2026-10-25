Phát hiện hố sụt khổng lồ tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Hố sụt được phát hiện lần đầu trong quá trình rà soát ảnh vệ tinh trên nền tảng Google Earth của ông Kevin Ditamore, thành viên Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ (National Speleological Society – NSS). Qua ảnh vệ tinh, ông phát hiện một khu vực có hình thái bất thường tại vùng Chà Nòi – Khe Gát, thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Từ manh mối ban đầu, các chuyên gia phối hợp với đội ngũ Công ty TNHH Jungle Boss tiến hành kiểm tra thực địa bằng thiết bị bay không người lái (flycam) qua 3 đợt khảo sát, từng bước xác định vị trí và xây dựng phương án tiếp cận khu vực.

Hố sụt lớn chưa từng được khai phá được phát hiện tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Jungle Boss

Hố sụt có hình thái đặc biệt, với các vách đá mở rộng theo hướng từ trên xuống dưới, tạo nên dạng địa hình được mô tả là “bát úp ngược”.

Để tiếp cận khu vực phía dưới, các thành viên đã thiết lập hệ thống dây và thiết bị bảo hộ, thực hiện kỹ thuật đu dây xuống các vách đá gần như thẳng đứng, với độ sâu tiếp cận khoảng 120 m.

Bên trong hố sụt là địa hình phức tạp, gồm các vách đá, đá vụn và thảm thực vật rừng. Một số vị trí có dấu hiệu đất đá sạt lở, vật liệu tích tụ tại chân vách đã gây khó khăn cho việc tiếp cận và kiểm tra các khu vực bên dưới.

Thảm thực vật, vỏ ốc, vỏ sò tại khu vực hố sụt

Bên trong hố sụt, đoàn khảo sát ghi nhận thảm thực vật rừng phát triển tại nhiều vị trí, xen giữa các khu vực đá vụn và chân vách đá. Một số vị trí có thạch nhũ cũng được ghi nhận trong quá trình khảo sát.

Theo anh Nguyễn Văn Úy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Jungle Boss, Giám đốc an toàn của đơn vị, đây là một trong những hố sụt có quy mô lớn mà anh từng ghi nhận trong quá trình hoạt động tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng. Việc ghi nhận và bổ sung thông tin về hố sụt góp phần mở rộng tư liệu thực địa về địa hình núi đá vôi trong khu vực, đồng thời đặt ra yêu cầu nghiên cứu chuyên sâu hơn về đặc điểm địa chất, địa mạo và quá trình biến đổi địa hình.