Phát hiện hồ sơ dùng bằng cử nhân giả để gia nhập Đoàn luật sư

Ông Ou Sitha, Phó Giám đốc Văn phòng Thanh tra, đồng thời là Trưởng nhóm công tác đặc biệt về giám định và điều tra, cho biết các trường hợp có dấu hiệu gian lận đã được chuyển đến tòa án xử lý.

Theo Khmer Times, vụ thứ nhất liên quan đến một ứng viên hai lần trượt kỳ thi tuyển sinh năm 2019. Người này thông qua trung gian mua bằng giả với giá 700 USD. Cơ quan điều tra phát hiện ứng viên đã sử dụng giấy tờ giả 17 lần. Người môi giới khai nhận được trả hoa hồng 30-50 USD cho mỗi văn bằng sau khi giới thiệu khách mua bằng cho khoảng 30 người môi giới khác.

Trong vụ thứ hai, một ứng viên trượt kỳ thi tuyển sinh năm 2019 đã mua bằng giả với giá 350 USD tại một quán cà phê. Người này khai rằng người môi giới có liên hệ với một quan chức trong Bộ Giáo dục và đã sử dụng văn bằng giả 7 lần.

Một số ứng viên bị phát hiện sử dụng bằng cử nhân giả khi đăng ký gia nhập Đoàn luật sư Campuchia. Ảnh minh họa: Shorelight

Vụ tiếp theo liên quan đến một ứng viên trượt kỳ thi luật sư năm 2014. Sau khoảng một giờ thẩm vấn, người này - có cha là luật sư - thừa nhận đã trả cho một gia sư 1.200 USD vào năm 2018 để làm giả văn bằng ghi năm cấp là 2015. Ban đầu, ứng viên đổ lỗi cho người ông đã qua đời. Đoàn luật sư cho biết người này đã rút hồ sơ nên không thể bị truy tố hình sự.

Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra các trường hợp có dấu hiệu sai phạm về giấy tờ khác. Trong đó, hai ứng viên không chấp hành giấy triệu tập để làm việc. Các cơ quan chức năng cho biết sẽ tiến hành các bước xử lý theo quy định đối với những người không hợp tác.

Cơ quan Chống tham nhũng Campuchia cho biết việc xử lý các hồ sơ gian lận nhằm bảo đảm tính công bằng, minh bạch và xác thực bằng cấp của những người hành nghề luật.