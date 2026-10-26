Phát hiện hệ 3 sao hiếm: 3 Mặt Trời trong tiểu thuyết 'Tam Thể' là có thật?

Ba Mặt Trời trong Tam Thể có gì đáng sợ?

Trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Tam Thể của nhà văn Trung Quốc Lưu Từ Hân, một nền văn minh tồn tại trên hành tinh mà bầu trời có thể có 3 Mặt Trời cùng lúc.

Thế giới trong sách Tam Thể chỉ cách Trái Đất chừng 4 năm ánh sáng. Ba Mặt Trời đã đẩy nơi đó vào tình cảnh hỗn loạn, khắc nghiệt. Thậm chí, những sinh vật của thế giới ấy còn có thể xâm chiếm Trái Đất.

Trong tiểu thuyết là như vậy, còn ngoài đời thực, các nhà thiên văn học Trung Quốc mới xác định được một hệ 3 sao có thật, khiến những người từng đọc Tam Thể nhanh chóng liên tưởng và đặt câu hỏi: Phải chăng thế giới trong truyện là có thật?

Các nhà khoa học phát hiện ra hệ 3 sao bằng hệ thống kính viễn vọng gọi là FAST. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Có hệ 3 sao, nhưng không giống hệt tiểu thuyết

Hệ sao mà các nhà thiên văn học Trung Quốc mới nói đến cách Trái Đất những 7.000 năm ánh sáng, theo SCMP.

Hệ này gồm một sao xung, một sao lùn trắng và một ngôi sao giống Mặt Trời. Tức là, đây không phải 3 “Mặt Trời” giống nhau cùng chiếu sáng. Chúng cũng tạo ra một "vũ điệu vũ trụ" ổn định chứ không chuyển động hỗn loạn.

Các nhà thiên văn học Trung Quốc phát hiện hệ 3 sao, làm liên tưởng đến cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng. Ảnh: The News.

Như vậy, hệ 3 sao thực sự tồn tại, nhưng phát hiện này không có nghĩa là các nhà khoa học đã tìm thấy hành tinh hay nền văn minh như trong tiểu thuyết Tam Thể.

Hơn nữa, hệ 3 sao cũng ở cách Trái Đất rất xa, đến nay không có dấu hiệu là gây ảnh hưởng gì đến Trái Đất cả. Việc phát hiện ra hệ sao này có lẽ chỉ cho thấy trong vũ trụ còn rất nhiều điều bí ẩn, có thể còn bí ẩn hơn cả trong tiểu thuyết nữa.