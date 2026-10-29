Phát hiện hành tinh dung nham phản xạ 75% ánh sáng

Hành tinh này phản xạ khoảng 75% ánh sáng từ ngôi sao chủ.

Phát hiện vừa được nhóm nghiên cứu quốc tế, trong đó có Tiến sĩ Anjali Piette của Đại học Birmingham (Anh), công bố trên Tạp chí Thiên văn học The Astronomical Journal. Dữ liệu quan sát trong hơn 37 giờ cho thấy TOI-561 b phản xạ ánh sáng mạnh bất thường.

Hành tinh dung nham TOI-561 b, với bề mặt nóng chảy và các dòng dung nham phát sáng. Ảnh: NASA

Theo các nhà khoa học, mây khoáng chất silicat trong khí quyển có thể phản xạ ánh sáng, hạn chế hấp thụ nhiệt. Bầu khí quyển cũng có thể phân tán nhiệt từ phía ban ngày sang phía ban đêm và nhận thêm khí từ đại dương đá nóng chảy bên dưới.

Nghiên cứu cũng củng cố giả thuyết TOI-561 b có bầu khí quyển trên bề mặt đá nóng chảy, được bổ sung từ các chất khí thoát ra từ bên trong hành tinh. Tuy nhiên, thành phần khí quyển và cơ chế hình thành mây vẫn cần được xác minh. Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục quan sát để tìm hiểu rõ hơn khí quyển của hành tinh đặc biệt này.