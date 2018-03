Phát hiện hàng trăm thiết bị điện lạnh nghi nhập lậu

Kiểm tra 2 xe tải đậu bên trong bãi giữ xe, lực lượng công an phát hiện hàng trăm thiết bị điện lạnh có nguồn gốc nước ngoài, không hóa đơn chứng từ.

Theo báo Người đưa tin, chiều 24/3, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát kinh tế (PC46 - Công an TP.HCM) tiến hành lập hồ sơ, kiểm đếm hàng trăm thiết bị điện lạnh đã qua sử dụng nằm trong danh mục cấm nhập khẩu vào Việt Nam vừa bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa. Ảnh: Báo Người đưa tin

Theo đó, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra 2 xe ô tô tải mang BKS: 93C - 088.19 do tài xế Võ Ngọc Tấn (SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh) và xe 93C - 085.90 do tài xế Hoàng Phi Long (SN 1985, quê tỉnh Bình Phước) điều khiển, đang đỗ bên trong bãi xe Quốc Nghị, nằm trên địa bàn khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An. Tại đây, công an phát hiện trên xe tải có chứa các cục lạnh, máy điều hòa nhiệt độ có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài.

Theo báo Công an TP.HCM, qua làm việc, các tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc liên quan. Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản vụ việc đưa 2 xe tải về một kho hàng tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An để kiểm đếm, ước tính tang vật thu giữ được hơn 300 sản phẩm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tú Anh (t/h)