Phát hiện hàng trăm mặt hàng đồ chơi có tính chất bạo lực
Ngày 18-11, Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã chủ động triển khai lực lượng, rà soát, qua đó đã tiến hành kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn theo Kế hoạch của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật "đường phố" liên quan đến thanh thiếu niên và xử lý tình trạng kinh doanh đồ chơi trẻ em có tính chất bạo lực, kích động bạo lực trên địa bàn thành phố.
Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại các cơ sở có khoảng hơn 243 mặt hàng đồ chơi mang hình dạng kiếm, súng, súng bắn đạn xốp nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tổng giá trị tang vật vi phạm ước tính khoảng 10 triệu đồng. Công an phường đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật theo quy định để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phat-hien-hang-tram-mat-hang-do-choi-co-tinh-chat-bao-luc-post361199.html