Phát hiện hàng trăm cá thể chim rừng tại nhà dân ở Ninh Bình

Ngày 21/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh kiểm tra 3 hộ gia đình tại xã Thanh Liêm, phát hiện nhiều cá thể chim rừng đang được nuôi nhốt, lưu giữ.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện vi phạm liên quan đến động vật rừng trên địa bàn xã Thanh Liêm. Ảnh: CANB

Tại nhà ông Lương Quốc Hiệu, tổ công tác phát hiện 46 cá thể chim, gồm 30 chim vành khuyên, 10 chim chào mào, 5 chim cu gáy và 1 chim họa mi thuộc nhóm IIB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Kiểm tra hộ bà Nguyễn Thị Trang, lực lượng chức năng ghi nhận thêm 46 cá thể, gồm 30 chim vành khuyên, 15 chim chào mào và 1 chim họa mi thuộc nhóm IIB.

Tại nhà bà Nguyễn Thị Thắng, tổ công tác phát hiện 35 cá thể chim, gồm 20 chim chào mào và 15 chim oanh tai bạc thuộc nhóm IIB.

Thời điểm kiểm tra, cả 3 chủ hộ đều không xuất trình được hồ sơ lâm sản hợp pháp chứng minh nguồn gốc số chim trên.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.