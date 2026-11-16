Phát hiện hàng nghìn sản phẩm thuốc lá nung nóng tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

Chiều 16/11, Cục Hải quan thông tin, lực lượng Hải quan đã phối hợp Công an TP Đà Nẵng phát hiện 424 cây thuốc lá nung nóng, tương đương 4.240 bao sản phẩm và 4.300 gói dung dịch thuốc lá điện tử được hai hành khách quốc tịch Hàn Quốc mang theo trong hành lý nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Cụ thể, ngày 8/11 vừa qua, trong quá trình làm thủ tục cho chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng (Chi cục Hải quan khu vực XII) phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong hành lý của hai hành khách quốc tịch Hàn Quốc.

Hai hành khách quốc tịch Hàn Quốc cùng toàn bộ cây thuốc lá nung nóng giấu trong 6 vali hành lý chuẩn bị "nhập cảnh" tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Sáu vali hành lý chứa hàng nghìn sản phẩm thuốc lá nung nóng và dung dịch thuốc lá điện tử bị phát hiện tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Qua phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 6 vali hành lý, phát hiện 424 cây thuốc lá nung nóng, tương đương 4.240 bao sản phẩm mang các nhãn hiệu Terea, Miix, Fiit và Aiim; 4.300 gói dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử cùng 4 thiết bị điện tử.

Toàn bộ số hàng hóa trên không được khai báo hải quan, không có hóa đơn, chứng từ kèm theo. Theo lời khai ban đầu, hai hành khách mang số hàng này vào Việt Nam để tiêu thụ.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ tang vật và chuyển giao vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng quyết định khởi tố vụ việc.

Theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội, từ năm 2025, Việt Nam cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Hai mặt hàng này cũng thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo Nghị định số 292/2026/NĐ-CP ngày 22/7/2026 của Chính phủ.

Đáng chú ý, theo Nghị định số 371/2025/NĐ-CP, dung dịch thuốc lá điện tử có thể chứa hoặc không chứa nicotine. Vì vậy, việc sản phẩm ghi nhãn không chứa nicotine không đồng nghĩa với việc được phép mang vào Việt Nam.

Qua vụ việc, cơ quan Hải quan khuyến cáo hành khách chủ động kiểm tra hành lý trước khi nhập cảnh, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, không mang thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào Việt Nam. Ngành Hải quan cũng tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị tại cảng hàng không phổ biến quy định đến hành khách trên các chuyến bay quốc tế, góp phần ngăn chặn việc lợi dụng đường hàng không để đưa hàng hóa thuộc danh mục cấm vào thị trường trong nước.