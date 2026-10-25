Phát hiện hàng chục người nước ngoài làm việc trái phép tại Đồng Nai

Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 786/KH-BCA-A08 ngày 20-9-2026 của Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã ban hành kế hoạch và quyết định triển khai kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với người nước ngoài làm việc, cư trú trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Nhóm người nước ngoài làm việc trái phép được phát hiện tại một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Đồng Xoài III. Ảnh: CATP

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra đột xuất một doanh nghiệp trong KCN Đồng Xoài III, phường Bình Phước, phát hiện có 91 người nước ngoài làm việc trong doanh nghiệp này trên 3 tháng nhưng không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp cũng có hành vi sử dụng lao động nước ngoài không đủ điều kiện pháp lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập hồ sơ vi phạm hành chính để xử lý doanh nghiệp và các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước vụ việc trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo các doanh nghiệp phải chủ động rà soát hồ sơ pháp lý của toàn bộ lao động nước ngoài; chỉ bố trí làm việc khi người lao động đã được cấp giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo lãnh, quản lý người nước ngoài và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát sinh nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thay đổi tình trạng cư trú, đồng thời phối hợp xử lý các giấy tờ liên quan theo đúng quy định.