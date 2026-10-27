Phát hiện hàng chục dấu chân khủng long 65 triệu năm tuổi tại Mexico

Một bức ảnh từ bộ phận Phòng thí nghiệm và Hỗ trợ Học thuật thuộc Viện Nhân học và Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH) cho thấy dấu chân khủng long nằm giữa các phiến đá. Theo INAH, ít nhất 40 dấu chân của ba loài khủng long khác nhau đã được phát hiện tại một vùng sa mạc ở miền trung Mexico. Ảnh: EPA

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo ngày 26/10 của INAH cho biết các dấu chân được tìm thấy dưới lòng một con suối tại khu vực San Juan de los Plátanos, thuộc thành phố Apatzingán, sau khi người dân địa phương thông báo với INAH về những dấu vết được cho là của các loài động vật khổng lồ. Nhà nghiên cứu Raymundo Cervantes Barriga thuộc INAH xác nhận các dấu chân được tìm thấy là của nhiều loài khủng long ăn cỏ và ăn thịt, có kích thước từ trung bình đến lớn. Các dấu tích nằm trên bề mặt đá trầm tích ven sông, trải rộng khoảng 40 m2, với chiều dài từ 12-48 cm và chiều rộng lên tới 30 cm. Theo các chuyên gia, khu vực có dấu chân có thể còn mở rộng thêm nhiều mét so với phạm vi đã khảo sát.

Dựa trên hình dạng, kích thước, số lượng ngón chân và độ sâu của dấu chân, các nhà cổ sinh vật học bước đầu nhận định những dấu vết này có thể thuộc về ba họ khủng long. Trong đó, một nhóm là khủng long chân thú ăn thịt có kích thước lớn, có thể cao tới 4 m và nhiều khả năng thuộc họ khủng long bạo chúa (Tyrannosauridae), đặc trưng bởi dấu chân có ba ngón.

Nhà nghiên cứu Cervantes giải thích các loài khủng long này sống cách đây khoảng 65 triệu năm, vào cuối kỷ Phấn Trắng. Khi đó, khu vực nói trên có thể có các vùng nước, nơi những loài động vật này tìm đến kiếm ăn.

INAH cho biết một nhóm chuyên gia của viện đã bắt đầu công tác ghi chép, lập hồ sơ và khảo sát địa điểm phát hiện. Do vẫn còn nhiều khu vực rộng chưa được kiểm tra, số lượng dấu chân được ghi nhận có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Các chuyên gia hiện chưa xác định được chính xác có bao nhiêu loài khủng long để lại dấu chân tại đây. Tuy nhiên, những quan sát ban đầu cho thấy sự đa dạng về dấu chân có thể giúp mở rộng hiểu biết về nhiều đặc điểm của khủng long tại Mexico, như cách di chuyển, hướng di chuyển, mối quan hệ giữa các loài, tập tính và hình thái cơ thể.

Theo INAH, Mexico hiện có hơn 30 địa điểm đã được ghi nhận dấu chân khủng long hóa thạch, phân bố tại các bang Puebla, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Durango và Michoacán. Cơ quan này nhận định không nhiều địa điểm cổ sinh vật học còn lưu giữ được những bằng chứng có niên đại xa xưa như vậy. Phát hiện mới tại Michoacán có thể góp phần khơi dậy sự quan tâm của người dân địa phương, đặc biệt là trẻ em, đối với lịch sử tự nhiên và nghiên cứu cổ sinh vật học.