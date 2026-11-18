Theo tin Mothership dẫn từ New Straits Times và Oriental Daily, thi thể hai vợ chồng được tìm thấy hôm thứ Sáu, 13/11, tại một ngôi nhà ở Beranang, bang Selangor. Hai người được phát hiện trong hai căn phòng riêng biệt ở tầng trên. Theo New Straits Times, cảnh sát trưởng quận Kajang, ông Naazron Abdul Yusof, cho biết lực lượng chức năng nhận được tin báo vào khoảng 18h31 cùng ngày.

Kết quả kiểm tra ban đầu tại hiện trường không cho thấy dấu hiệu rõ ràng của hành vi phạm tội. Thi thể hai người được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm. Cảnh sát tạm xếp hai trường hợp này vào diện tử vong đột ngột. Cơ quan điều tra đang chờ kết quả khám nghiệm và tiếp tục làm rõ vụ việc.

Phát hiện hai vợ chồng tử vong bất thường tại nhà sau thông báo đóng cửa tiệm ảnh.

Hai vợ chồng được cho là người điều hành Phoenix Pixel, một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhiếp ảnh. Theo Oriental Daily, hai vợ chồng đã đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội trong gần hai tuần. Những lời chỉ trích nhắm vào hoạt động kinh doanh của tiệm ảnh. Một số người dùng mạng cáo buộc Phoenix Pixel đã nhận tiền của khách nhưng chưa thực hiện dịch vụ nhiếp ảnh.

Oriental Daily cũng đưa tin về một thông báo đăng ngày 3/11, được cho là do Phoenix Pixel đăng tải. Thông báo cho biết cơ sở đóng cửa vì liên tục bị quấy rối. Bài đăng nói rằng doanh nghiệp đã hứng chịu những cuộc công kích cá nhân có tổ chức. Doanh nghiệp đồng thời đề nghị khách hàng kiên nhẫn chờ trong thời gian họ tiến hành hoàn tiền.

Bài đăng không nêu nguyên nhân khiến doanh nghiệp bị quấy rối. Trên TikTok, một người tự nhận từng làm việc cho Phoenix Pixel cáo buộc cô vẫn chưa được trả tiền công dù đã nhiều tháng trôi qua. Cảnh sát chưa xác định được mối liên hệ giữa những lời công kích trên mạng và cái chết của hai vợ chồng.