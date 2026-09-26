Phát hiện hai loài 'nhện biển' mới với ngoại hình kỳ lạ

Các nhà khoa học Canada đã xác định hai loài nhện biển chưa từng được biết đến trước đây tại Biển Salish, vùng biển nằm giữa tỉnh British Columbia của Canada và bang Washington của Mỹ. Những mẫu vật được thu thập trong các chuyến lặn ở độ sâu lên tới khoảng 18 m, từ tháng 9/2023 đến tháng 8/2024.

Một trong hai loài mới được đặt tên là Callipallene pilosuspedes. Điểm nổi bật của sinh vật này là những chiếc gai dài và cong mọc dày ở phần dưới chân.

Loài nhện biển mới Callipallene pilosuspedes. Ảnh: Cormac Toler-Scott

Tên gọi pilosuspedes bắt nguồn từ tiếng Latin, trong đó “pilosus” có nghĩa là có lông và “pedes” nghĩa là chân. Loài này có cơ thể mảnh, mắt đỏ, miệng hình tam giác với ba môi và các móng vuốt nhỏ.

Đặc biệt, các nhà nghiên cứu phát hiện chúng có những phần phụ trông giống chân nhưng không dùng để di chuyển. Khi quan sát dưới kính hiển vi, nhóm nghiên cứu nhận thấy con vật có thể quấn các phần phụ này quanh chân rồi dùng những chiếc gai nhỏ giống như răng lược để làm sạch cơ thể.

Các nhà khoa học cho rằng đây có thể là một cơ chế “chải chuốt” khá đặc biệt ở nhện biển.

Loài thứ hai thường bị ký sinh trùng bám đầy cơ thể, được đặt tên là Tanystylum kiixin.

Loài nhện biển mới Tanystylum kiixin. Ảnh: Cormac Toler-Scott

Khác với Callipallene pilosuspedes, những phần phụ mang trứng của loài này nhỏ hơn và kém linh hoạt, khiến khả năng tự làm sạch cơ thể của chúng hạn chế hơn.

Các nhà nghiên cứu cho biết nhiều cá thể Tanystylum kiixin được phát hiện trong tình trạng có rất nhiều sinh vật ký sinh nhỏ bám trên cơ thể.

Loài này có phần bụng mang hình dáng giống đồng hồ cát, mắt màu đen và những chiếc móng có hình dạng đặc biệt.

Tên “kiixin”, phát âm gần giống “Kee-hin”, được đặt theo âm thanh mô phỏng tiếng sóng vỗ tại khu vực từng là một ngôi làng cổ của người bản địa, gần nơi các mẫu vật được tìm thấy.

“Nhện biển” thực chất không phải nhện

Mặc dù được gọi là nhện biển, những sinh vật này không phải là nhện theo nghĩa thông thường.

Chúng thuộc một nhóm động vật chân đốt biển có họ hàng với nhện, bọ cạp và cua móng ngựa. Theo nghiên cứu, các nhà khoa học hiện đã xác định được gần 1.400 loài nhện biển, với lịch sử tiến hóa kéo dài khoảng 500 triệu năm.

Nhện biển có thể bò dưới đáy đại dương hoặc sống bám trên động vật và thực vật biển. Kích thước của chúng rất đa dạng, từ chưa đến 1 cm cho đến khoảng 70 cm ở một số loài.

Thông thường, chúng có bốn cặp chân dài, nhưng một số loài có thể sở hữu tới 12 chân. Những loài sống ở vùng nước nông thường có bốn mắt.

Cấu tạo cơ thể của nhện biển cũng rất khác thường. Miệng của chúng tương đối lớn so với phần thân và được sử dụng để hút dịch từ các động vật không xương sống thân mềm.

Do phần thân rất nhỏ, một phần hệ tiêu hóa và cơ quan sinh sản thậm chí kéo dài xuống bên trong chân. Ở nhiều loài, con đực đảm nhiệm việc mang trứng trên một cặp chân chuyên biệt cho đến khi trứng nở.

Phát hiện giúp hiểu rõ hơn hệ sinh thái Biển Salish

Mặc dù Biển Salish nổi tiếng với hệ sinh thái phong phú, kiến thức về các loài nhện biển tại đây vẫn còn khá hạn chế. Trước nghiên cứu này, chỉ khoảng 17 loài được ghi nhận một cách đáng tin cậy trong khu vực.

Tác giả chính cho biết muốn tìm hiểu biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người đang tác động như thế nào đến nhóm động vật này. Theo ông, một trong những khó khăn lớn là con người vẫn biết quá ít về những loài nhện biển đang sinh sống tại Biển Salish cũng như đặc điểm sinh thái của chúng.

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc xác định và ghi chép đầy đủ đa dạng sinh học tại đây ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh các khu vực ven biển đang chịu áp lực lớn từ đô thị hóa và các hoạt động của con người.

Việc hiểu rõ những sinh vật nào đang tồn tại trong hệ sinh thái sẽ giúp các nhà khoa học xác định những khu vực cần được ưu tiên bảo vệ, đồng thời đánh giá tốt hơn tác động của biến đổi môi trường đối với đời sống biển.