Hài cốt được ông Peter Moody phát hiện vào tháng 7/2024, bên dưới sàn căn hộ tại thị trấn Crook. Công trình này được xây dựng từ cuối thế kỷ 19.

Khi tháo dỡ phần sàn để sửa chữa, ông Moody nhìn thấy thi thể được quấn trong báo cũ, gồm những ấn phẩm phát hành vào tháng 6/1910. Ông lập tức thông báo cho cơ quan chức năng. Đến ngày 17/9/2026, Tòa Điều tra tử vong Crook công bố kết luận về vụ việc.

Được biết, 1 phần cơ thể đứa trẻ đã trải qua quá trình tự nhiên tương tự ướp xác. Pháp y nhân học Micol Zuppello cho biết bé nằm úp mặt, 2 chân ở tư thế vặn xoắn và lồng ngực bị xẹp. Phần lớn xương còn nguyên vẹn nhưng mô mềm chỉ còn lại rất ít.

Phát hiện hài cốt trẻ sơ sinh dưới sàn căn hộ cổ tại Anh, có 1 chi tiết khiến cuộc điều tra trở nên ám ảnh. Ảnh minh họa: CFP

Đáng chú ý, 1 sợi dây được phát hiện quấn quanh cổ. Chủ nhà mô tả vật này giống loại dây gai thường dùng trong làm vườn. Theo chuyên gia, sợi dây được quấn 3 vòng, thắt 1 nút rồi tiếp tục quấn thêm 1 vòng.

Do thi thể biến đổi nghiêm trọng theo thời gian, các chuyên gia không thể loại trừ khả năng đứa trẻ từng chịu tổn thương trước khi tử vong.

Kết quả định tuổi bằng carbon phóng xạ do Đại học Glasgow thực hiện cho thấy đứa trẻ có thể sinh trong khoảng năm 1655-1955, với khoảng thời gian có xác suất cao nhất từ năm 1725-1812.

Tuy nhiên, căn cứ những tờ báo dùng để bọc thi thể, các nhà điều tra nhận định bé nhiều khả năng được sinh ra và qua đời khoảng năm 1910. Nếu kết luận này chính xác, hài cốt đã nằm dưới sàn nhà hơn 100 năm.

Điều tra viên tử vong Crispin Oliver kết luận em bé có khả năng chết không lâu sau khi chào đời. Kết quả điều tra xác định đứa trẻ vẫn sống khi bị siết cổ bằng dây và đây là 1 vụ giết người trái pháp luật. Không có bất kỳ hồ sơ nào ghi nhận sự ra đời hoặc tồn tại của bé trai.

Cảnh sát đã điều tra và xét nghiệm DNA với hy vọng tìm được người thân còn sống, nhưng không thu được kết quả. Do vụ việc xảy ra hơn 1 thế kỷ trước và không còn đủ bằng chứng, cơ quan chức năng không thể truy tố hình sự bất kỳ ai.

Ngày 27/4/2026, cộng đồng địa phương tổ chức tang lễ cho đứa trẻ vô danh. Chiếc quan tài nhỏ màu trắng, buộc dải ruy băng xanh, được cảnh sát hộ tống đến nơi an táng.

Tại buổi lễ, người chủ trì tang lễ Gemma Dobson cho biết dù danh tính và câu chuyện của em không thể được biết đầy đủ, đứa trẻ vẫn từng tồn tại, xứng đáng được yêu thương, tôn trọng và yên nghỉ.