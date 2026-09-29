Phát hiện hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong hang động ở nước bạn Lào

Ngày 29/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 vừa phát hiện, cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Na Xể, thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muồn (Lào).

Lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong hang đá ở nước bạn Lào. Ảnh: Hoàng Cuối.

Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào trong mùa khô 2026 - 2027, lực lượng chức năng nhận nguồn tin từ ông Khăm Vả Xì Chăm Pa (75 tuổi, trú bản Thặm, xã Na Xể) cho biết, từng tham gia phục vụ chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam. Hiện ông nắm thông tin về khu vực hang đá an táng bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến đấu.

Ông Khăm Vả Xì Chăm Pa cung cấp thông tin về nơi có hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Cuối.

Lực lượng chức năng tiến hành đối chiếu thông tin, tiến hành tìm kiếm thực địa và phát hiện hài cốt liệt sĩ. Hài cốt thứ nhất được phát hiện trong một hang đá ở độ cao khoảng 3m.

Lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 chiếc răng, 2 đoạn xương cẳng chân cùng nhiều phần xương khác đã vỡ vụn, phân hủy. Di vật cạnh hài cốt là 2 mảnh tăng bộ đội, 1 vỏ đạn trung liên và 1 thỏi pin.

Hài cốt nằm trong hang đá nhỏ chật hẹp, việc quy tập gặp không ít khó khăn. Ảnh: Hoàng Cuối.

Hài cốt thứ hai được tìm thấy tại một hang đá khác cách mặt đất khoảng 1m. Lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 chiếc răng, 1 đốt xương ngón tay dài khoảng 3cm. Nhiều phần xương khác đã vụn vỡ, số còn lại đã hóa thổ. Những di vật được tìm thấy gồm 3 mảnh tăng bộ đội, 1 vỏ lựu đạn chày và 1 thỏi pin.

Sau khi cất bốc, 2 hài cốt liệt sĩ và các di vật được bảo quản, thờ cúng trang nghiêm theo quy định.

Sau khi cất bốc, 2 hài cốt liệt sĩ và các di vật được bảo quản, thờ cúng trang nghiêm theo quy định. Ảnh: Hoàng Cuối.

Hiện Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tiếp tục bám địa bàn, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những khu vực có thông tin về bộ đội Việt Nam hy sinh tại Lào.