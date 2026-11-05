Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm 8.000 La Cua

Đến 16 giờ 30 phút ngày 4/11, Tổ 2, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau phát hiện một hài cốt liệt sĩ ở độ sâu hơn 2m dưới lòng đất, tại khu vực Nghĩa trang tạm 8.000 La Cua, ấp Trí Lực, xã Trí Phải.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu hơn 2m dưới lòng đất

Hài cốt được phát hiện trong tình trạng bọc bằng tấm bạt cao su, phần xương cốt đã phân hủy nhiều. Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành cất bốc, quy tập theo đúng quy trình, bảo đảm sự cẩn trọng và trang nghiêm.

Theo thông tin xác minh, Nghĩa trang tạm 8.000 La Cua có diện tích khoảng 4.000m², với gần 200 phần mộ. Khoảng năm 1980, khu vực này từng được tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, số lượng hài cốt tìm thấy khi đó ít hơn nhiều so với số mộ ban đầu.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành cất bốc, quy tập theo đúng quy trình, bảo đảm sự cẩn trọng và trang nghiêm

Hiện một phần khu vực nghĩa trang đã được xây dựng trụ sở cơ quan ấp, phần còn lại có nơi bị sạt lở xuống sông. Qua thông tin từ nhân chứng kết hợp khảo sát thực tế, lực lượng chức năng nhận định khu vực này vẫn còn khả năng có hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) cùng người dân thắp hương trước hài cốt liệt sĩ

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 17 được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) cất bốc trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực, nhằm phát hiện, quy tập các hài cốt liệt sĩ còn nằm lại nơi đây.