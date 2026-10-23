Phát hiện hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam trong rẫy cà phê ở Lào

Ngày 23/10, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết, từ thông tin của người dân cung cấp, lực lượng đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.

Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết, phần mộ liệt sĩ được ông Phang Ma Ni (SN 1972, người dân ở bản Mườn Kang) cung cấp.

Từ thông tin người dân ở nước bạn Lào cung cấp, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đã tìm thấy một hài cốt liệt sĩ được an táng trong rẫy cà phê.

Những năm trước, ông Ni có nghe cha ruột kể lại, trong những năm tháng xảy ra chiến tranh, tại khu rẫy cà phê của gia đình ông có an táng 1 chiến sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đã cắt cử lực lượng vào khu rẫy của gia đình ông Ni để khảo sát thông tin, đồng thời tổ chức đào bới tìm kiếm và phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ.

Di vật của liệt sĩ được tìm thấy trong phần mộ.

Hài cốt liệt sĩ khi cất bốc lên còn nhiều mảnh xương có kích thước từ 1 đến 4cm, nhiều xương vỡ vụn đang trong quá trình phân hủy, 1 cái răng. Hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng nilon màu xanh; di vật gồm có các mảnh vải dù, tăng, 1 sợi dây dù dài hơn 60cm, một bìa sổ tay bằng nhựa có in nổi hình cờ Quân Giải phóng và dòng chữ “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam”.

Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu rẫy cà phê của gia đình ông Phang Ma Ni.

Sau khi cất bốc, hài cốt liệt sĩ hiện được lực lượng Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đưa về khu vực đóng quân để bảo quản và hương khói theo quy định.

Tính đến nay, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Lào trong mùa khô năm 2026 - 2027.

Hoạt động nằm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần sớm đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.