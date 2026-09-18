Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng vỏ đạn tiểu liên AK ở Hội An

Ngày 18/9, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm - Hành trình đi tìm đồng đội”, từ ngày 15/9 đến chiều 17/9, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, tổ chức khảo sát, tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực Tổ dân phố Cẩm Kim, phường Hội An.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực trồng cây hoa màu của người dân và nằm ở độ sâu khoảng 1,2m. (Ảnh: Đ.N)

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Hài cốt được phát hiện tại khu vực trồng cây hoa màu của người dân, nằm ở độ sâu khoảng 1,2m.

Do thời gian chôn cất đã lâu, hài cốt không còn nguyên vẹn, nhiều bộ phận đã phân hủy. Qua cất bốc, lực lượng chức năng còn phát hiện một số di vật như mảnh quần áo, mảnh nylon màu xanh, mảnh vải, đoạn nịt, nút áo và vỏ đạn tiểu liên AK.

Các di vật được thu thập, bảo quản theo quy định, phục vụ công tác xác minh, kết luận và xác định danh tính liệt sĩ.

Liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn phường Hội An, cách đây 3 ngày, Tổ 3 đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cùng với Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An tổ chức tìm kiếm, khai quật tại khu vực Tổ dân phố Sơn Phong.

Trong quá trình khai quật, tìm kiếm, Tổ đã phát hiện dấu tích hài cốt tập thể cùng nhiều di vật liên quan. Cụ thể, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều mảnh xương người đã phân hủy, vỡ vụn; 2 răng người bị phân hủy một phần.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện các mảnh vải quần, áo, tăng nylon đã mục; 3 vỏ đạn, 1 kẹp đạn súng Grân, 2 viên đạn Grân và 1 viên đạn cát-pin. Các hài cốt và di vật được phát hiện là những dấu tích quan trọng, góp phần cung cấp cơ sở phục vụ công tác xác minh, kết luận thông tin về các liệt sĩ.

Tổ đã tiếp tục tổ chức khai tìm kiếm, khai quật theo đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, thận trọng; đồng thời tiến hành thu gom, bảo quản hài cốt và di vật, thực hiện quy tập theo quy định.