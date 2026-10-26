Phát hiện hai cha con tử vong trong căn nhà bị cháy ở Gia Lai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Vĩnh Thịnh tiếp nhận tin báo xảy ra cháy lớn tại nhà ông Huỳnh Quảng (1945, trú thôn Vĩnh Thái). Ngay sau đó, lãnh đạo UBND xã và Công an xã đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: ND

Khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra căn nhà và phát hiện 2 người đã tử vong trong phòng ngủ. Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Huỳnh Tiến Lực (1983) và cháu Huỳnh Gia Bảo (2013, cùng trú thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh)

Vụ cháy còn khiến ông Huỳnh Quảng và bà Nguyễn Thị Hảo (1949) bị thương. Cả hai được đưa đến Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh để cấp cứu.

Sau vụ việc, UBND xã Vĩnh Thịnh chỉ đạo Công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Gia Lai để xử lý theo quy định.

Lãnh đạo địa phương cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và hỗ trợ lo hậu sự cho những người tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân vụ hỏa hoạn.