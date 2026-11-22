Khi Chính phủ tổ chức thi lại cho những thí sinh bị nghi ngờ gian lận, không một ai đạt được kết quả tương đương với điểm số mà họ từng nhận được trong kỳ thi trước đó.

Theo truyền thông địa phương tại Argentina, kỳ thi này là "Kỳ thi tuyển chọn bác sĩ nội trú quốc gia" (Examen Único de Residencias Médicas), do Bộ Y tế tổ chức. Kết quả của kỳ thi này quyết định quyền lựa chọn chuyên khoa y tế và bệnh viện đào tạo của các ứng viên. Đã có 12.646 thí sinh trên khắp cả nước tham gia kỳ thi này.

Các cáo buộc gian lận xuất hiện sau khi một số sinh viên tốt nghiệp từ các trường y nước ngoài đạt điểm thi cao bất thường so với kết quả học tập của họ trong những năm đại học. Thậm chí, một đoạn video đã lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một bác sĩ đến từ Ecuador sử dụng kính thông minh gắn camera để ghi lại các câu hỏi trong bài thi.

Quá trình điều tra cho thấy, hành vi gian lận bao gồm việc sử dụng camera tích hợp trong kính thông minh để chụp lại đề thi, sau đó truyền dữ liệu cho một đồng phạm bên ngoài địa điểm thi. Người này sẽ cung cấp đáp án đúng. Ngoài ra, các đáp án còn được rao bán thông qua các ứng dụng nhắn tin như Telegram và WhatsApp.

Chính phủ Argentina đã tiến hành quy trình xác minh đối với 268 cá nhân, những người từng đạt từ 86 điểm trở lên trên thang điểm 100 trong các kỳ thi trước đó, bằng cách đối chiếu kết quả thi với hồ sơ học tập trong quá khứ của họ. Kết quả là, điểm số của 127 cá nhân được xác nhận là hợp lệ, trong khi điểm số của 141 người khác bị bác bỏ.

Trong số này, 117 cá nhân buộc phải thi lại. Phần lớn các thí sinh này đều tốt nghiệp từ các trường đại học nước ngoài. Trong kỳ thi lại, việc sử dụng các thiết bị điện tử, bao gồm điện thoại di động, đồng hồ thông minh và kính thông minh bị nghiêm cấm tuyệt đối, đồng thời các quy trình xác minh danh tính cũng được thắt chặt. Hơn nữa, nhân viên an ninh được yêu cầu phải đi cùng thí sinh mỗi khi họ sử dụng nhà vệ sinh trong suốt thời gian làm bài.

Kết quả của kỳ thi lại cho thấy sự chênh lệch đáng kể so với điểm số ban đầu. Không một ai trong số 117 cá nhân này đạt được số điểm gần với kết quả trước đó. Điểm cao nhất là 76 và thấp nhất là 28.

Chính phủ quy định rằng, nếu chênh lệch giữa điểm thi ban đầu và điểm thi lại vượt quá 10%, thì điểm thi lại sẽ được lấy làm kết quả chính thức cuối cùng. Bên cạnh đó, các cáo buộc hình sự đã được đưa ra đối với thí sinh bị nghi ngờ gian lận bằng kính thông minh, cũng như những cá nhân khác có liên quan. Kỳ thi tuyển chọn bác sĩ nội trú trên phạm vi toàn quốc cũng đã bị bãi bỏ và thay thế bằng các kỳ thi do chính quyền địa phương tổ chức.