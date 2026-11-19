Trước đó, ngày 18/11, qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đơn vị này đã phối hợp với Công an và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất một căn nhà tại khu phố Tân Thành, phường Tân Triều, TP Đồng Nai.

Chế biến thực phẩm bằng cách ngâm hóa chất.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện một số nhân viên đang thực hiện các công đoạn sơ chế, rửa và ngâm nội tạng bò. Kiểm tra khu vực chế biến, các cán bộ kiểm tra đã phát hiện nhiều thùng, bịch chứa các loại chất không có tem, nhãn mác, nghi là hóa chất sử dụng để tẩy rửa nội tạng, làm mềm và tăng độ giòn, dai cho thực phẩm.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc được phát hiện.

Đáng chú ý, tại kho đông lạnh của cơ sở này, lực lượng kiểm tra còn phát hiện hơn 7 tấn nội tạng bò các loại đang được lưu trữ. Số hàng hóa này có dấu hiệu không bảo đảm vệ sinh, bốc mùi hôi nồng nặc. Qua kiểm tra ban đầu, chủ cơ sở chưa xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có mặt để làm việc. Lực lượng kiểm tra đã tiến hành kiểm đếm, cân xác định khối lượng gần 8 tấn nội tạng bò, niêm phong toàn bộ số hàng hóa và đưa về kho lạnh để tạm giữ, phục vụ công tác xác minh, xử lý.