Phát hiện gần 700 kg hoa quả chưa rõ nguồn gốc

Khoảng 5h10 ngày 23/10, tại Km108+500 Quốc lộ 18, khu vực Bãi Cháy, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Quảng Ninh tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29K-236.xx lưu thông theo hướng Tuần Châu – Bãi Cháy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Quản lý thị trường kiểm tra số hoa quả chưa rõ nguồn gốc vận chuyển trên xe tải.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 691 kg hoa quả tươi, gồm 150 kg lê, 176 kg dưa vàng, 200 kg nho, 45 kg hồng táo, 40 kg mận và 80 kg táo. Tổng giá trị số hàng hóa ước tính khoảng 20 triệu đồng.

Hoa quả được đóng trong các thùng, sọt tại địa điểm kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe N.T.Đ. (SN 1992, trú tại tỉnh Ninh Bình) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hoa quả trên.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, bàn giao toàn bộ hàng hóa cùng hồ sơ liên quan cho Đội Quản lý thị trường số 5 tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Việc kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các trường hợp vận chuyển hàng hóa chưa rõ nguồn gốc góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.