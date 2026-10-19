Phát hiện gần 2.900 túi xách có dấu hiệu giả thương hiệu Gucci, Louis Vuitton

Trước đó, chiều 19-10, Đội Quản lý thị trường số 14 – Chi cục Quản lý thị trường thành phố phối hợp cùng Đội 6 - Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh đối với 2 địa điểm kinh doanh tại thôn Đỗ Xá và thôn Vạn Điểm cùng thuộc xã Phú Xuyên, Hà Nội.

Lực lượng chức năng lập biên bản số hàng nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Ảnh: Đ.T

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ tổng cộng 2.893 chiếc túi xách, gồm 2.402 túi mang nhãn hiệu Louis Vuitton, 181 túi mang nhãn hiệu Chanel, 138 túi mang nhãn hiệu Dior, 122 túi xách mang nhãn hiệu Gucci và 50 túi mang nhãn hiệu YSL. Tất cả đều có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu quốc tế đang được bảo hộ tại Việt Nam; tổng trị giá số hàng được niêm yết hơn 360 triệu đồng.

Số hàng bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: Đ.T

Hiện, toàn bộ số tang vật trên đã được Đội quản lý thị trường số 14 tạm giữ theo biên bản tạm giữ tang vật, để tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật