Chiều 29/11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 29/11, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông theo kế hoạch. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện 16.645 trường hợp vi phạm giao thông.

Đáng chú ý, trong tổng số trường hợp vi phạm giao thông, có 2.857 trường hợp vi phạm tốc độ và 1.507 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, các hành vi vi phạm giao thông khác được phát hiện như chở hàng quá tải trọng (38 trường hợp), chở hàng quá khổ giới hạn (24 trường hợp), tự ý cải tạo phương tiện (3 trường hợp), chở quá số người quy định (101 trường hợp), sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện (155 trường hợp)…

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 29/11, công an các địa phương tổ chức 49 hội đồng sát hạch giấy phép lái xe cho 26.122 học viên đăng ký dự thi. Số học viên có mặt là 24.450 người, trong đó 14.988 học viên đạt yêu cầu, tương ứng tỷ lệ khoảng 61%. Đối với ứng dụng VNeTraffic, tổng số tài khoản đã đăng ký đạt 13.464.795 tài khoản, tăng thêm 25.392 tài khoản.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông cần kiểm tra phương tiện trước mỗi chuyến đi, lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành quy định về tốc độ, chú ý quan sát, không vượt ẩu và chủ động dừng nghỉ khi mệt mỏi. Đặc biệt, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 29/11, toàn quốc xảy ra 62 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 24 người và bị thương 42 người. Trên đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.