Theo thông báo ngày 28/8/2026 của Caledonia Mining, kết quả đánh giá tài nguyên khoáng sản đầu tiên tại Motapa xác định tổng lượng vàng trong các tầng quặng khoảng 15,86 tấn. Con số này được đưa ra sau các chiến dịch khoan thăm dò thực hiện từ năm 2023 đến 2025.

Trong đó, khoảng 11,79 tấn vàng thuộc nhóm tài nguyên đã được đo đạc và đánh giá với độ tin cậy tương đối cao, nằm trong 7,8 triệu tấn quặng có hàm lượng trung bình 1,51 gram mỗi tấn. Khoảng 4,07 tấn còn lại thuộc nhóm tài nguyên suy đoán, phân bố trong 2,7 triệu tấn quặng với hàm lượng trung bình 1,48 gram mỗi tấn. Tổng khối lượng đánh giá là 10,5 triệu tấn quặng.

Motapa nằm tại vành đai đá xanh Bubi, ngay phía nam dự án vàng Bilboes, cũng do Caledonia Mining sở hữu. Khu vực gồm 3 đới khoáng hóa chính: Motapa North, Motapa Central và Motapa South. Hoạt động thăm dò ghi nhận những dấu hiệu chứa vàng trải dài khoảng 6 km.

Phát hiện gần 16 tấn vàng trải dài suốt 6 km sau 3 năm thăm dò. Ảnh minh họa

Caledonia Mining mua Motapa vào tháng 11/2022 với giá 8,25 triệu USD, tương đương khoảng 212 tỷ đồng. Sau đó, doanh nghiệp tập trung khảo sát các tầng quặng sulfide bên dưới những hố khai thác lộ thiên cũ tại Motapa North. Chi phí thăm dò giai đoạn 2023–2025 khoảng 7,08 triệu USD (182 tỷ đồng). Tính cả tiền mua dự án, tổng vốn đã chi vượt 15,3 triệu USD (393 tỷ đồng).

Kết quả khoan năm 2025 cho thấy nhiều đoạn quặng có hàm lượng vàng đáng chú ý. Tại giếng JPRC52, đoạn dài 19 m đạt trung bình 8,08 gram vàng mỗi tấn. Giếng JDD11 ghi nhận đoạn dài 6,38 m với hàm lượng 13,95 gram mỗi tấn; còn giếng JPRC63 có đoạn dài 12 m, đạt 7,12 gram mỗi tấn. Những kết quả này cho thấy các vùng khoáng hóa giàu vàng.

Theo công ty, đánh giá gần 16 tấn vàng hiện chủ yếu dựa vào dữ liệu khoan tại Motapa North, chưa tính kết quả thăm dò năm 2026. Doanh nghiệp tiếp tục khoan ở đây, đồng thời khảo sát Motapa Central và Motapa South. Quy mô tài nguyên có thể thay đổi khi có thêm dữ liệu.

Motapa nằm liền kề Bilboes, nơi Caledonia đang chuẩn bị phát triển mỏ vàng lớn. Nghiên cứu khả thi công bố cuối năm 2025 dự kiến Bilboes sản xuất khoảng 48,2 tấn vàng trong 10,8 năm và bắt đầu khai thác cuối năm 2028. Công ty cho rằng kết hợp hai dự án có thể tận dụng hạ tầng khai thác, xử lý quặng và kéo dài thời gian hoạt động của tổ hợp mỏ.