Phát hiện gần 1 tấn sản phẩm động vật không có giấy kiểm dịch

Ngày 27/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện 3 trường hợp vận chuyển thịt heo, thịt bò và thịt dê đã qua giết mổ nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật không có giấy kiểm dịch. Ảnh: PC08

Trước đó, sáng 25/10, Tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra 15 phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp vi phạm. Cụ thể, ô tô biển kiểm soát 50E-XXX.XX do tài xế L.H.Đ. điều khiển vận chuyển 296 kg thịt heo pha lóc; ô tô biển kiểm soát 60C-XXX.XX do tài xế N.V.C. điều khiển chở 283 kg sản phẩm từ bò, gồm 257 kg thịt bò pha lóc và 26 kg phụ phẩm; ô tô biển kiểm soát 60C-XXX.XX do tài xế L.T.N. điều khiển vận chuyển 15 con dê đã giết mổ, với tổng khối lượng 396 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 tài xế đều không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch đối với số sản phẩm động vật trên. Tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc đã bàn giao vụ việc cho Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo thẩm quyền.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vận chuyển động vật và sản phẩm động vật không bảo đảm quy định, góp phần ngăn chặn thực phẩm không an toàn, hàng hóa không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh, vận chuyển hàng hóa chấp hành nghiêm quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thú y; không thu mua, tiêu thụ, vận chuyển thực phẩm không bảo đảm an toàn. Người điều khiển phương tiện cần tuân thủ quy định về trật tự, an toàn giao thông, tải trọng và chằng buộc hàng hóa chắc chắn, tránh để hàng hóa rơi vãi, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.