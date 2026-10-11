Phát hiện gà lôi trắng quý hiếm khi đi làm rẫy

Sáng 11/10, Công an xã Vũ Quang phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vũ Quang tiếp nhận một cá thể gà lôi trắng do ông Thái Văn Diệu (SN 1972, trú thôn Hương Đại, xã Vũ Quang) tự nguyện giao nộp.

Ông Diệu bàn giao cá thể gà lôi trắng cho lực lượng chức năng. Ảnh: TL.

Trước đó, trong quá trình làm rẫy, ông Diệu phát hiện cá thể gà lôi trắng. Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm, ông Diệu chủ động thông báo cho lực lượng chức năng để tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra, cá thể gà lôi trắng có trọng lượng khoảng 2,5 kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cá thể gà lôi trắng được bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, cứu hộ và xem xét tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, đồng thời thể hiện ý thức trách nhiệm trong công tác bảo tồn các loài động vật quý hiếm. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã cần thông báo cho cơ quan chức năng, không tự ý săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển hoặc mua bán trái phép.