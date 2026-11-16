Phát hiện em gái gặp nguy hiểm, anh trai có hành động khiến ai cũng phải khen ngợi

Mới đây, đoạn clip ghi lại tình huống nguy hiểm xảy ra với hai anh em nhỏ tuổi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Theo nội dung đoạn clip, một bé gái nhỏ tuổi không may gặp sự cố với cửa cuốn. Phát hiện em gái đang gặp nguy hiểm, bé trai ở gần đó lập tức chạy đến, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng.

Không chần chừ, cậu bé nhanh chóng tiến về phía bảng điều khiển, bật công tắc để cửa cuốn từ từ kéo lên, giúp em gái thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Sau đó, bé trai gọi em và vội vàng bế em đi tìm người lớn để nhờ hỗ trợ.

Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại. Dù còn nhỏ tuổi, cậu bé đã nhanh chóng nhận ra sự bất thường và có hành động kịp thời khi thấy em gái gặp nạn.

Sau khi được chia sẻ, khoảnh khắc trên khiến nhiều người chú ý. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm anh em của hai đứa trẻ, đồng thời dành lời khen cho phản ứng nhanh nhạy của bé trai trong tình huống bất ngờ.

Bên cạnh đó, sự việc cũng là lời nhắc nhở các gia đình cần đặc biệt chú ý khi trẻ nhỏ ở gần khu vực cửa cuốn. Người lớn nên giám sát trẻ, hướng dẫn các em tránh xa khu vực vận hành cửa và kiểm tra các thiết bị an toàn để hạn chế những tai nạn đáng tiếc.