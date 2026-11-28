Qua kiểm tra nhiều địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.700 bình gas, 9 xe tải cùng nhiều tem và niêm màng co các loại.

Trước đó, ngày 14/11/2026, thực hiện chuyên án 1026CT, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm tại Phước Tân, Long Bình, Tân Triều, Xuân Đường, Tà Lài và một số địa bàn khác của TP Đồng Nai.

Tại điểm chiết nạp, lực lượng chức năng phát hiện hệ thống trụ bơm và thiết bị sang chiết gas. Ngoài số bình gas, công an thu giữ 6 ô tô tải, 3 xe tải bồn chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), hơn 19.000 niêm màng co, hơn 700 tem chống hàng giả cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2026, Lê Quý Thượng và Lương Xuân Chiến thuê nhà kho tại khu phố 13, phường Long Bình để tổ chức sang chiết, nạp gas trái phép.

Công an xác định bước đầu Thượng bỏ vốn, tổ chức nguồn cung và chỉ đạo hoạt động, còn Chiến trực tiếp quản lý kho, thuê nhân công và điều hành việc nhập, xuất hàng. Những người tham gia được phân công từng khâu, từ sang chiết, gắn niêm màng co và tem giả mạo nhiều nhãn hiệu gas đến quảng cáo, vận chuyển và tiêu thụ.

Theo cơ quan công an, riêng Thượng đã mua khoảng 106,7 tấn gas, trị giá khoảng 3,073 tỷ đồng. Tính theo giá bán lẻ bình quân, giá trị lượng gas tiêu thụ ước khoảng 4,801 tỷ đồng, khoản thu lợi bất chính ước khoảng 1,728 tỷ đồng. Công an phường Phước Tân đã bàn giao những người liên quan cùng hồ sơ, tang vật cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý.

Công an phường Phước Tân đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cung cấp gas cho Lê Quý Thượng chủ động đến trình diện, phối hợp làm rõ vụ việc. Cơ quan công an lưu ý việc sang chiết gas tại cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Khi phát hiện dấu hiệu sang chiết, kinh doanh hoặc vận chuyển gas trái phép, người dân cần thông báo cho cơ quan công an để xác minh, xử lý.