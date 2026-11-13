Phát hiện đường dây mua bán khí cười quy mô 100 tỷ giao dịch bằng mật danh

Ngày 13/11, Viện KSND TP.HCM ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Tuấn Kiệt (31 tuổi) và Trần Văn Quyết (32 tuổi) cùng 58 đồng phạm về tội "Buôn bán hàng cấm".

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2025, Kiệt và Quyết tổ chức 2 nhánh cung cấp khí N2O (khí cười) cho các tụ điểm ăn chơi ở TP.HCM.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CA.

Khách hàng của đường dây là 17 quán bar, club, lounge lớn. Các chủ cơ sở, quản lý bị cáo buộc mua sỉ khí N2O được nén trong bình, với giá 50.000-250.000 đồng/bình.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các cơ sở sử dụng những tên gọi khác nhau trên máy quẹt thẻ và hóa đơn thanh toán như "Cherry", "B69", "Tropical", "Jack coke" hay "Happy Balloon". Những mật danh này được sử dụng nhằm che giấu giao dịch mua bán khí cười khi bị kiểm tra.

Cơ quan tố tụng xác định nhánh kinh doanh của Kiệt được tổ chức như một doanh nghiệp, có nhiều kho bãi ở khu vực quận 7 và huyện Nhà Bè (cũ), bố trí bộ phận kế toán, thủ kho, nhân viên sang chiết khí và đội xe tải vận chuyển.

Kiệt không trực tiếp đứng tên tài khoản nhận tiền mà giao cho Lâm Khả Chân cùng nhân viên thực hiện giao dịch. Những người này được sử dụng để xác thực khuôn mặt tại ngân hàng nhằm che giấu dòng tiền.

Trong hơn 6 tháng, nhánh của Kiệt thực hiện gần 5.300 đơn hàng, thu hơn 102 tỷ đồng từ bán khí N2O và 3,6 tỷ đồng. Nhánh của Quyết cũng nhập lậu hàng nghìn bình khí thông qua các chành xe, thu lợi hàng tỷ đồng.

Trong 60 bị can, Kiệt, Quyết cùng 34 người bị truy tố theo khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 8-15 năm tù. Những bị can còn lại, chủ yếu là chủ cơ sở và nhân viên các quán bar, bị truy tố theo khung hình phạt 1-5 năm tù.