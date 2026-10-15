Phát hiện đường dây giao dịch khống qua máy POS khoảng 15 nghìn tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra triệu tập các đối tượng trong vụ án.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đồng loạt triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế với số lượng rất lớn thông qua hoạt động kinh doanh máy POS dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, những người này đã sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS. Sau đó, quảng cáo dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội và thu phí từ 1,5% đến 2% giá trị mỗi giao dịch.

Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền các đối tượng quẹt thẻ tín dụng qua máy POS, tuy nhiên, trên thực tế không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Nhiều tang vật bị thu giữ.

Tiền giao dịch được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, sau đó, chuyển lại cho khách hàng sau khi khấu trừ phí. Đối với dịch vụ đáo hạn, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ tín dụng của khách hàng, rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan. Theo lời khai ban đầu, tổng giá trị các giao dịch liên quan khoảng 15 nghìn tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng; số tiền thuế bị trốn ước tính hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, mở rộng vụ án.