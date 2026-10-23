Phát hiện đường dây bán gần 1.500 văn bằng giả có sự tiếp tay của giảng viên đại học

Trước đó, Công an TP Hà Nội phát hiện một số đối tượng sử dụng tài khoản ảo đăng tải thông tin nhận làm giả tài liệu, giấy tờ, bằng cấp trên các hội nhóm Facebook.

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Quá trình truy xét, xác định các số điện thoại liên hệ được gắn với nhiều website quảng cáo như: bangcapchungchigiare.com, lamchungchicacloai.com, bangcacloai.com, lambangcapgiarenhat.com và trang Facebook “Hỗ trợ việc làm”.

Kết quả điều tra xác định, hai đối tượng cầm đầu là Hoàng Văn Đạt (SN 1993, trú tại phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh) và Trần Anh Hào (SN 1995, trú tại phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh) đứng ra bàn bạc, góp vốn mua sắm máy móc (máy in màu, máy khắc dấu, máy dập cán dấu, máy photo, máy tính...) và hàng trăm con dấu giả của các Sở, ngành, trường THPT, Cao đẳng, Đại học, văn phòng công chứng.

Để phục vụ sản xuất, các đối tượng cầm đầu thuê Hoàng Văn Dũng (SN 1993, trú tại TP Hồ Chí Minh) với chi phí 6 triệu đồng/tháng để thực hiện các khâu cắt phôi, ép plastic, đóng dấu và giao tài liệu cho shipper.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt và Hào thiết lập hệ thống giao hàng rộng khắp tại các tỉnh, thành phố, Đỗ Văn Hùng (SN 1971, trú tại TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Tình (SN 1988, trú tại Đồng Nai), Hoàng Văn Nam (SN 2004, trú tại TP Hà Nội), Hoàng Minh Tưởng (SN 1994, trú tại TP Hà Nội) và Hoàng Quốc Lập (SN 1994, trú tại tỉnh Lạng Sơn) phụ trách việc chuyển phát, hưởng hoa hồng từ 100.000đ đến 300.000đ/đơn hàng.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng cầm đầu đã móc nối với Đỗ Hạnh Dung (SN 1979, trú tại phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; Giảng viên đại học) và Trần Thị Thoa (SN 1985, trú tại phường Uông Bí, TP Quảng Ninh; Giảng viên đại học) để cung cấp, làm văn bằng, chứng chỉ giả theo nhu cầu của sinh viên.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng công an đã làm rõ nhóm 20 đối tượng mua, sử dụng giấy tờ giả, thu giữ 54 tài liệu giả các loại. Thống kê sơ bộ từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã sản xuất và bán ra thị trường gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của Cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của Cơ quan, tổ chức”.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng: Hoàng Văn Đạt, Trần Anh Hào, Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Văn Tình, Đỗ Văn Hùng, Hoàng Quốc Lập, Hoàng Minh Tưởng, Hoàng Văn Nam.

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Hạnh Dung và Trần Thị Thoa.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.