Phát hiện dưỡng chất giúp người lớn tuổi duy trì cơ bắp mà không cần vận động?

Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Thể thao Quốc tế đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng y khoa, khi chỉ ra rằng việc bổ sung creatine hằng ngày có thể hỗ trợ duy trì khối lượng cơ nạc và nâng cao thể lực cho người trung niên, bất kể họ có tham gia tập luyện thể thao hay không.

Công trình trên do Giáo sư Richard Kreider cùng các cộng sự tại Phòng thí nghiệm Dinh dưỡng Thể thao & Bài tập thuộc Đại học Texas A&M (Mỹ) thực hiện trên 64 người khỏe mạnh ở độ tuổi 45-65 trong thời gian 12 tuần.

Bổ sung creatine hằng ngày có thể hỗ trợ duy trì khối lượng cơ nạc và nâng cao thể lực cho người trung niên, bất kể họ có tham gia tập luyện thể thao hay không. Ảnh minh họa: Intelligent Living

Những người tham gia được chia thành 2 nhóm là nhóm không tập thể dục và nhóm kết hợp tập luyện thể hình cùng chế độ ăn kiêng. Ở mỗi nhóm, một nửa số người dùng 10 g creatine monohydrate mỗi ngày, chia làm 2 lần uống, trong khi nửa còn lại uống giả dược để so sánh.

Kết quả theo dõi cho thấy nhóm người không tập thể dục nhưng uống creatine đều đặn vẫn gia tăng trung bình khoảng 1,1 kg mô nạc sau 12 tuần. Bên cạnh đó, họ cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về sức bền cũng như lực đẩy ở các bài tập cơ chân và cơ ngực so với nhóm chỉ dùng giả dược.

Theo các nhà nghiên cứu, creatine hỗ trợ tế bào tái tạo nguồn năng lượng ATP, giúp cơ bắp hoạt động hiệu quả hơn và thúc đẩy quá trình tích tụ nước trong tế bào cơ.

Đối với những người tham gia chương trình tập luyện 3 buổi/tuần kết hợp giảm calo, việc dùng creatine mang lại hiệu quả vượt trội hơn hẳn. Họ không chỉ tăng gần 1,3 kg mô nạc, mà còn giảm đáng kể tỷ lệ mỡ cơ thể và kéo dài thời gian vận động trước khi kiệt sức.

Đây được xem là nghiên cứu đầu tiên chứng minh việc kết hợp creatine vào chế độ ăn kiêng và tập luyện giúp giảm tỷ lệ mỡ thừa tốt hơn so với chỉ vận động thuần túy. Trong bối cảnh tình trạng suy giảm cơ bắp tự nhiên theo tuổi tác là thách thức phổ biến ở người lớn tuổi, phát hiện này mở ra hướng đi mới trong việc bảo vệ sức khỏe cơ bắp khi con người già đi.

Creatine là hợp chất tự nhiên có sẵn trong cơ thể và tìm thấy trong các loại thực phẩm như thịt đỏ hay hải sản. Tuy nhiên, Giáo sư Richard Kreider cho biết, chế độ ăn hằng ngày thường chỉ cung cấp khoảng 1-2 g creatine.

Để đạt được mức 10 g như trong thử nghiệm, một người sẽ phải tiêu thụ từ 2,2 đến 4,5 kg thịt hoặc cá mỗi ngày, điều gần như không thể thực hiện trong thực tế. Do đó, việc sử dụng thực phẩm bổ sung trở thành giải pháp khả thi và tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều.

Ngoài những tác động tích cực lên hệ cơ vận động, thử nghiệm còn ghi nhận những dấu hiệu khả quan ban đầu về chức năng thần kinh. Một số bài kiểm tra cho thấy, người dùng creatine có sự cải thiện trong việc ghi nhớ từ ngữ và tốc độ xử lý thông tin.

Lý do là bởi bộ não cũng sử dụng cùng hệ thống năng lượng tế bào như cơ bắp, giúp con người cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng hơn trong các sinh hoạt thường nhật.

Dù kết quả thu được rất triển vọng, các chuyên gia y tế và sức khỏe vẫn nhấn mạnh thực phẩm bổ sung không thể thay thế hoàn toàn việc tập luyện thể thao.

"Chỉ vì bạn có thể tăng khối lượng cơ nạc bằng cách uống creatine mà không cần tập thể dục không có nghĩa đó là cách tối ưu hay sự thay thế cho việc tập luyện", Huấn luyện viên thể hình Jacob Zemer tại New York (Mỹ) cho hay. "Lợi ích của việc tập thể dục sẽ luôn vượt trội hơn so với chỉ dùng creatine đơn lẻ, và khi kết hợp cả hai, hiệu quả của cả hai đều sẽ được tăng cường".

Bên cạnh đó, liều dùng 10 g trong nghiên cứu là mức cao so với liều duy trì thông thường từ 3 đến 5 g/ngày. Người bình thường, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh thận hoặc đang sử dụng thuốc điều trị, do đó nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi bắt đầu bổ sung dưỡng chất này để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.