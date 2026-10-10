Phát hiện động vật hoang dã xuất hiện tại khu đô thị ở Hà Nội

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, hơn 12h ngày 4/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc một cá thể động vật hoang dã xuất hiện tại khu vực hầm nhà xe nổi thuộc Khu đô thị O.

Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhanh chóng đến hiện trường xác minh, xử lý vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cá thể động vật nghi là kỳ đà hoa, nặng khoảng 5kg, dài khoảng 1,2m, đang di chuyển trong khu vực nhà xe có đông người và phương tiện qua lại. Tại thời điểm phát hiện, chưa xác định được chủ sở hữu cá thể động vật này.

Tổ công tác đã tiếp cận, khống chế an toàn cá thể động vật, đưa ra khỏi khu vực đông người, phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Sau khi xử lý ban đầu, Tổ công tác bàn giao cá thể động vật cho Công an xã Gia Lâm để tiếp tục xác minh nguồn gốc, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã tại khu dân cư hoặc nơi công cộng cần giữ khoảng cách an toàn, không tự ý tiếp cận, vây bắt hoặc có hành vi kích động động vật. Người dân hạn chế tập trung đông người, đồng thời nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an hoặc đơn vị chức năng gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.