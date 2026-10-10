Phát hiện đơn xin vào Đảng dài 6 trang của liệt sĩ

Lá đơn viết tay dài 6 trang xin vào Đảng của liệt sĩ được đơn vị cung cấp. Ảnh: ĐVCC

Đó là 1 tấm hình con gái (3x4cm) đen trắng; 1 bịch tăm, 1 đoạn dây dù trắng nhỏ dài khoảng 25cm, 1 cây bút làm từ đạn AR15.

Tấm ảnh đen trắng 3x4cm được tìm thấy trong bóp (ví) của liệt sĩ. Ảnh: ĐVCC

Tóm lược các thông tin nội dung còn đọc được trong đơn xin vào Đảng: “Kính gửi chi ủy chi bộ 2 và đảng ủy 32...

Họ tên: Vương Đình Minh, 22 tuổi. Quê quán: Tân Nho, Nghi Hải, Nghi Lộc, Nghệ An. Họ tên bố: Vương Đình Tiếp. Mẹ: Ngô Thị Tiếp. Anh: Vương Đình Cẩm. Anh: Vương Đình Quang. Em: Vương Đình Hải.

Các tên khác trong gia đình: Vương Đình Hòa, Vương Thị Lam, Vương Thị Thủy”...

Thượng tá Vũ Văn Thọ cho biết thêm: Ngay sau kiểm kê hài cốt và di vật liệt sĩ, thông tin liệt sĩ được làm rõ, Đội K72 chủ động liên hệ địa phương, thân nhân đang sinh sống tại xã Nghi Hải, Nghi Lộc, Nghệ An (nay là khối Nghi Hải, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) để nhờ xác minh thông tin và kết quả trùng khớp với thông tin trong trong lá đơn “Đơn xin vào Đảng” của liệt sĩ, hiện nay cha mẹ và một số anh chị em liệt sĩ đã mất, còn lại 2 em (một trai, một gái) đang sinh sống tại địa phương. Cháu ruột Vương Đình Nga đang thờ cúng liệt sĩ Vương Đình Minh (khối Nghi Hải 2, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An).

Sau khi đối chiếu, Đội K72 đã nhận được thông tin do gia đình cung cấp như: Liệt sĩ: Vương Đình Minh, sinh năm 1949, nhập ngũ: 1967, hy sinh: 10-1-1971, học lớp 6/7. Quê quán Tân Nho, Nghi Hải, Nghi Lộc, Nghệ An.

Họ tên bố: Vương Đình Tiếp, sinh năm 1914 - đã mất

Mẹ: Ngô Thị Tiếp, sinh năm 1918 - đã mất. Anh: Vương Đình Cấm, sinh năm 1942 - đã mất. Anh: Vương Đình Quang, sinh năm 1944 - đã mất. Em: Vương Đình Hải, sinh năm 1949 - đã mất. Em: Vương Đình Hòa, sinh năm 1954 - còn sống. Em: Vương Thị Lam, sinh năm 1958 - còn sống. Em: Vương Thị Thủy, sinh năm 1960 - đã mất.

Nhiều di vật của liệt sĩ được lực lượng K72 đào tìm thấy. Ảnh: ĐVCC

Thượng tá Vũ Văn Thọ thông tin: Thân nhân liệt sĩ Vương Đình Minh sau nhiều lần tìm kiếm nhưng chưa tìm được HCLS, đồng thời trên hệ thống phần mềm quản lý thông tin của Bộ Quốc phòng có duy nhất nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (cũ) trùng một tên và thông tin kèm theo “Vương Đình Minh, ngày sinh: //1956, hy sinh ngày: //1956, Đơn vị: F341”. Tuy nhiên, liệt sĩ trùng năm sinh và năm hy sinh (có thể do nhập sai dữ liệu).

Do đó, Đội K72 nhận định: Khả năng HCLS có lưu giữ các di vật và lá đơn xin vào Đảng trên là của chính liệt sĩ Vương Đình Minh, quê quán Tân Nho, Nghi Hải, Nghi Lộc, Nghệ An, nay là khối Nghi Hải 2, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Vì vậy, Đội K72 đề xuất cho thân nhân liệt sĩ Vương Đình Minh (em gái Vương Thị Lam) được lấy mẫu ADN để giám định, xác định danh tính HCLS. Trường hợp mẫu phẩm HCLS xấu (2 cái răng và 1 mảnh xương chậu, kích thước 2x2cm) không thể xét nghiệm mẫu ADN thì đề nghị xem xét phương pháp thực chứng để xác định danh tính HCLS.

Tính từ khi xuất quân ngày 4-9 đến ngày 10-10, Đội K72 đã tìm kiếm tổng cộng 47 HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia.