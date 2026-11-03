Phát hiện đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn | ATV ngày 3/11/2026

Được chủ nhà thuê làm giúp việc và cho ở lại, Lê Thị Lệ Xuân đã lợi dụng lúc không có người để lấy trộm 60 triệu đồng cất trong ngăn kéo tủ. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ kết quả xét xử và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt Xuân 2 năm 3 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.