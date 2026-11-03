Phát hiện đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn | ATV ngày 3/11/2026
Ngày 31/10/2026, lực lượng chức năng gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Tổ thường trực Công an tỉnh Điện Biên tại Luông Pha Băng (Lào) đồng chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan đã phát hiện, bắt quả tang Hủ Vừ khi đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 7 bánh ma túy
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phat-hien-doi-tuong-van-chuyen-ma-tuy-so-luong-lon-atv-ngay-3112026-post674345.antd