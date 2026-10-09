Phát hiện đối tượng truy nã sau khi bắt nhóm người nhập cảnh trái phép

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 4.10.2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Hoành Mô tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới thuộc thôn Phai Làu, xã Hoành Mô, TP Quảng Ninh. Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện nhóm 5 người (gồm 1 nam, 4 nữ) có hành vi lội suối, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Sau khi vượt biên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nhóm người này di chuyển lên Quốc lộ 18C chờ xe ô tô đón để đi sâu vào nội địa. Khoảng 30 phút sau, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 14F-005.38 màu bạc tiếp cận vị trí tại Km54+100m để đón nhóm người trên và di chuyển về hướng trung tâm xã Hoành Mô.

Ngay lập tức, tổ công tác tổ chức truy đuổi. Đến khu vực Km51+700m Quốc lộ 18C, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Nhóm đối tượng tại cơ quan chức năng

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện khai tên là Ngô Thiêm Tiến, sinh năm 1987, trú tại thôn Lục Nà, xã Lục Hồn, thành phố Quảng Ninh.

Trên xe có 5 người: Nguyễn Thị Tú Oanh (SN 1994), Nguyễn Bá Nga (SN 1977), Phùng Thị Trang (SN 1989), Vi Thị Viên (SN 1993) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 2001). Trong đó, 4 người không xuất trình được giấy tờ tùy thân và khai nhận nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Tổ công tác đã đưa những người liên quan cùng phương tiện về Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô để xác minh, làm rõ.

Tại đây, Nguyễn Thị Tú Oanh (SN 1994, thường trú tại tỉnh Tuyên Quang) khai được một phụ nữ tên Hoa thuê đưa 4 người còn lại nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với tiền công 15 triệu đồng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Bá Nga (SN 1977, thường trú tại xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) là người bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã từ năm 2016 về tội "Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Căn cứ vào kết quả điều tra, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Thị Tú Oanh về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Đơn vị cũng đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Bá Nga cho Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý theo thẩm quyền. Các đối tượng còn lại đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.