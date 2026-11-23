Ngày 19/11, Tàu 308, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, phát hiện đối tượng Thạch Phát (SN 1999, trú tại phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) đi trên tàu cá KG-90636-TS đang bị Công an TP Cần Thơ cấm đi khỏi nơi cư trú (theo Quyết định số C2780/LC-VPCQCSĐT ngày 05/11/2026 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ).

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 làm việc với đối tượng Thạch Phát

Tổ công tác Tàu 308 đã lập biên bản, yêu cầu đối tượng thực hiện nghĩa vụ pháp lý theo quy định.

Lúc 17 giờ ngày 22/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động Tàu 276 dẫn giải đối tượng Thạch Phát về Cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42 tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau bàn giao cho Công an TP Cần Thơ tiếp nhận xử lý.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thường xuyên thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng.

Đặc biệt là công an các địa phương trong việc rà soát, bắt giữ các đối tượng phạm tội lẩn trốn trên các tàu thuyền hoạt động trên biển, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn và vùng biển quản lý.