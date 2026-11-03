Phát hiện đối tượng cướp giật tiền tại cây xăng từ vụ trộm ở tiệm bánh

Thông tin ban đầu, khoảng 14h45’ ngày 30/10/2026, Công an phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc giữ một đối tượng trộm cắp tài sản trước nhà số 18 Nguyễn Cửu Vân. Lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường, đưa đối tượng Phạm Duy Anh về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Duy Anh khai nhận khi đi xe máy qua tiệm bánh trên đường Nguyễn Cửu Vân, thấy khu vực bán hàng không có người trông coi nên đã lẻn vào mở ngăn kéo lấy tiền. Phát hiện sự việc, chủ tiệm bánh hô hoán và phối hợp cùng người dân bắt giữ đối tượng ngay khi hắn vừa chạy ra xe định tẩu thoát.

Công an làm việc với Phạm Duy Anh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đáng chú ý, qua đấu tranh khai thác, Phạm Duy Anh còn thừa nhận trước khi đến tiệm bánh, đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 30 (số 160 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây).

Sau khi đổ xăng xong, thấy nhân viên cửa hàng là anh H.P.T.C đang cầm tiền bán hàng trên tay, Duy Anh đã giật xấp tiền rồi tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, anh C. đã giằng lại giữ chặt tiền nên đối tượng không chiếm đoạt được tài sản và tẩu thoát.

Ngay sau đó, Công an phường Gia Định phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây xác minh thông tin và tìm nạn nhân.

Đến 23h30’ cùng ngày, anh H.P.T.C đã đến trụ sở Công an trình báo. Anh C. cho biết, do thời điểm đó đối tượng chưa lấy được tài sản nên anh chưa kịp báo cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm Phạm Duy Anh theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo khi phát hiện các hành vi trộm cắp, cướp giật hoặc có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất, kể cả trường hợp đối tượng chưa lấy được tài sản. Việc trình báo kịp thời giúp lực lượng chức năng nhanh chóng thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi vi phạm và phòng ngừa các vụ việc tiếp theo. Trong tình huống xảy ra sự việc, người dân cần ưu tiên an toàn bản thân, tri hô để nhận sự hỗ trợ; đồng thời chú ý ghi nhớ đặc điểm nhận dạng, phương tiện, hướng di chuyển của đối tượng và trích xuất dữ liệu camera cung cấp cho lực lượng Công an.