Phát hiện đối tượng bị truy tìm liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Công an xã Hoành Mô bàn giao Ngô Bảo Duy cho Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xác minh.

Qua công tác rà soát, quản lý địa bàn, Công an xã Hoành Mô phát hiện Ngô Bảo Duy (SN 2006, trú tại thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô, TP Quảng Ninh) có quyết định truy tìm của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh.

Quyết định truy tìm liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào tháng 10/2025 tại phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh.

Theo lời khai ban đầu, do không có việc làm, Duy tìm kiếm công việc trên mạng và bị dụ dỗ sang Campuchia tham gia một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Tại đây, Duy giao tài khoản ngân hàng đứng tên mình cho các đối tượng trong đường dây sử dụng để nhận tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội. Khi các đối tượng rút tiền, Duy trực tiếp xác thực bằng khuôn mặt để hoàn tất giao dịch.

Qua xác minh, Công an xác định Duy có liên quan đến vụ án và đang được nhiều đơn vị Công an địa phương phối hợp tìm kiếm.

Công an xã Hoành Mô đã hoàn tất các thủ tục, phối hợp bàn giao Duy cho Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vai trò và hành vi liên quan theo quy định pháp luật.