Phát hiện đối tượng bị Công an Hà Nội truy tìm tại cửa khẩu

Ngày 1/11, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, đơn vị đã hoàn tất thủ tục bàn giao Nguyễn Xuân Hùng (SN 1992, thường trú phường Tây Tựu, TP Hà Nội) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp nhận quyết định truy tìm Nguyễn Xuân Hùng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Người này được xác định có liên quan đến một vụ án đánh bạc đang được cơ quan công an điều tra.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng chức năng Campuchia nhằm nắm tình hình và phục vụ công tác phát hiện, xử lý.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây bàn giao đối tượng Nguyễn Xuân Hùng (giữa) cho Công an TP Hà Nội.

Đến khoảng 15 giờ ngày 31/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Trạm Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tổ công tác phát hiện một người đàn ông Việt Nam đang làm thủ tục nhập cảnh có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với người bị truy tìm.

Qua kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định người này là Nguyễn Xuân Hùng nên đưa về đồn để làm việc. Tại đây, Hùng khai nhập cảnh trở về Việt Nam để ra đầu thú.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây bàn giao Nguyễn Xuân Hùng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.